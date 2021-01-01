Körfez Kuzey Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Fikri Yıldırım’ın eşi Elmas Yıldırım (88) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Elmas Yıldırım’ın cenazesi Gümüşhane Avşarbeyli Köyünde toprağa verildi.