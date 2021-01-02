İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Gökkuşağı Sokak adresinde ikamet eden emekli kaynakçı Fehmi Tezcan (74) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Fehmi Tezcan’ın cenazesi Mahmud Esat Coşan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.