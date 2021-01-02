Kandıra Çalca Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Muhammet Ayyıldız’ın eşi Gülsane Ayyıldız (93) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülsane Ayyıldız’ın cenazesi Çalca Mezarlığında toprağa verildi.