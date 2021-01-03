Kartepe Emekevler Mahallesi Yankı Sokak adresinde ikamet eden TJK’den emekli kahya Cevdet Balık (78) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Fotoğrafçı Necmettin Balık ile birlikte 3 çocuk babası olan Cevdet Balık’ın cenazesi Uzunbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.