Kartepe Ataşehir Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi Cevdet Usta’nın eşi Naşide Usta (87) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Naşide Usta’nın cenazesi İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.