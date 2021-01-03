Kartepe İstasyon Mahallesinde ikamet eden Seka’dan emekli Veyis Uzun (71) Covid-19 rahatsızlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Veyis Uzun’un cenazesi İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.