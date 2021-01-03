İzmit Ömerağa Mahallesinde ikamet eden akaryakıt ve nakliye ticareti yapan Osman ve Ömer Çürüksulu’nun babaları, AKP İl yöneticisi Haluk Ercan’ın eniştesi, Güneri Çürüksulu (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Cenazesi Pazartesi günü Sakarya Hendek’te toprağa verilecek.