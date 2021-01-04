Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi Sahil Caddesi adresinde ikamet eden emekli öğretmen Kadir Hoşbaşak (63) karaciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kadir Hoşbaşak’ın cenazesi Halıdere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.