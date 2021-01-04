Gölcük Hisareyn Merkez Mahallesinde ikamet eden emekli esnaf merhum Mehmet Saydam’ın eşi Muzaffer Saydam (92) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Muzaffer Saydam’ın cenazesi Hisareyn Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.