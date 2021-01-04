İzmit Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Yusuf Ceyhan’ın eşi Nadiye Ceyhan (91) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Nadiye Ceyhan’ın cenazesi Hacı Selahattin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.