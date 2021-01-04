Derince Çenedağ Mahallesi Dut Sokak adresinde ikamet eden Çolakoğlu Fabrikasından emekli Ramazan Çetin (55) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Ramazan Çetin’in cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.