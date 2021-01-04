Kandıra Balaban Mahallesinde ikamet eden Goodyear’dan emekli Hüseyin Kılıç (75) bronşite bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Kılıç’ın cenazesi Çıraklı Köy Mezarlığında toprağa verildi.