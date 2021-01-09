İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden Evimser ve My Carpet Halı şirketlerinin sahibi Abdullah Yıldırım’ın eşi Emine Yıldırım (44) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Yıldırım’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.