İzmit Hacıhızır Mahallesi Velibaba Sokak adresinde ikamet eden Petrol ofisinden emekli Kağıtspor ve Petrolspor’un eski kalecisi Hacı Emin Patır’ın oğlu Gümbüz Patır (81) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Gümbüz Patır’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.