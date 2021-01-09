İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesinde ikamet eden Bağkur emeklisi Mustafa Kuzu (65) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Kuzu’nun cenazesi Doğantepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe Mezarlığında toprağa verildi.