İzmit Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi Rahmi Türkkan (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Rahm, Türkkan’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.