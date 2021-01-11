Kartepe Derbent Mahallesi Akça Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi Osman Nuri Yılmaz (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Osman Nuri Yılmaz’ın cenazesi Şirinsulhiye Yeni Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aşaki Mezarlıkta toprağa verildi.