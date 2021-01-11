Gölcük Donanma Mahallesinde ikamet eden emekli devlet memuru Ruşen Turan (89) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ruşen Turan’ın cenazesi Yunus Emre Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.