Kartepe Dumlupınar Mahallesi Ulus Caddesi adresinde ikamet eden emekli öğretmen Mümtaz Alkan’ın eşi Büyükşehir Belediyesinde Veteriner Hekim olarak görev yapan Özgür Alkan’ın annesi emekli öğretmen Nebahat Alkan (69) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında İstasyon Merkez Camiinden alınarak İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.