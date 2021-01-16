İzmit Terzibayırı Mahallesinde ikamet eden Alikahya Çocuk hastanesi personellerinden Sinan Demirören’in eşi olan ve özel bir hastanede çalışan Aşkın Demirören (45) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Aşkın Demirören’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.