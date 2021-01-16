İzmit Hacıhasan Mahallesinde ikamet eden ve ticaretle uğraşan emekli Kurtuluş Yılmaz (61) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kurtuluş Yılmaz’ın cenazesi Kozluca Köy mezarlığında toprağa verildi.