İzmit Yenişehir Mahallesinde ikamet eden börekçi Satılmış Kara (85) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Satılmış Kara’nın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.