İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Zihni Özkan’ın eşi Yurdanur Özkan (75) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Yurdanur Özkan’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.