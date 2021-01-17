İzmit Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak adresinde ikamet eden Kordsa’dan emekli İbrahim Aksal’ın eşi Semiha Aksal (35) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Semiha Aksal’ın cenazesi Kent Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.