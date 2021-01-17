Kartepe Ataşehir Mahallesi Evrim Sokak adresinde ikamet eden Federal Mogul’da çalışan Fahrettin Mut’un eşi Tülay Mut (53) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Tülay Mut’un cenazesi Şevkatiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şevkatiye Mezarlığında toprağa verildi.