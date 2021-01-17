İzmit Akmeşe Atatürk Mahallesi Menderes Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Musa Erkan’ın eşi Zeynep Erkan (47) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Zeynep Erkan’ın cenazesi Akmeşe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.