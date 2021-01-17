İzmit Yenişehir Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak adresinde ikamet eden sanayide çalışan Şükrü Talipoğlu (47) kan dolaşımı enfeksiyonu nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Şükrü Talipoğlu’nun cenazesi Rahmet Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.