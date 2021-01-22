İzmit Durhasan Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Remzi Şen’in eşi Ümmühani Şen (95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Ümmühani Şen’in cenazesi Durhasan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Mezarlığında toprağa verildi.