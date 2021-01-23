Gölcük Atatürk Mahallesi Doğa Sokak adresinde ikamet eden Petkim’den emekli Gökhan Önvrual’ın eşi emekli memur Deniz Önvural (63) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Deniz Önvural’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.