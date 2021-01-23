İzmit Karadenizliler Mahallesi Karadere Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Temel Narin (89) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Temel Narin’in cenazesi Alikahya Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.