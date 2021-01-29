İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Fikret Efe (76) şeker ve tansiyon rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Fikret Efe’nin cenazesi Çavuşoğlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çavuşoğlu Mezarlığında toprağa verildi.