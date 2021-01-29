İzmit Bayraktar Mahallesi Atatürk Caddesi adresinde ikamet eden eski Rabak fabrikasından emekli Hidayet Ürü’nün eşi Melek Ürü (71) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Melek Ürü’nün cenazesi Bayraktar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayraktar Mezarlığında toprağa verildi.