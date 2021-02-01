Derince Fatih Sultan Mahallesi Çenedere Caddesi adresinde ikamete eden inşaat ustası Halit Pestil’in eşi Ayşe Fidan Pestil (80) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Ayşe Fidan Pestil’in cenazesi Sakarya Kaynarca Turnalı Köyünde toprağa verildi.