İzmit Kadıköy Mahallesi Vişnelik Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Mustafa Değirmenci’nin eşi Hatice Değirmenci (99) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hatice Değirmenci’nin cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.