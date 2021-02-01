Kartepe Derbent Mahallesi Kooperatif Caddesi adresinde ikamet eden Devlet Demir Yollarından emekli merhum Hasan Engin’in eşi Hatice Engin (86) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 9 çocuk annesi olan Hatice Engin’in cenazesi Şirinsulhiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aşaki Mezarlıkta toprağa verildi.