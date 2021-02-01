İzmit Tepeköy Mahallesi Bayındırlık Konutları 9. Ada 22 Blok adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Burhan Bayhan’ın eşi Hatice Bayhan (57) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hatice Bayhan’ın cenazesi Bayındırlık Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi