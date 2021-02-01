İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden özel firmadan emekli Necmettin Tuncay (74) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Necmettin Tuncay’ın cenazesi Sakarya Hendek ilçesinde toprağa verildi.