İzmit Yenişehir Mahallesi Asilkent Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden emekli Sami Akdeniz (87) zatürre nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Sami Akdeniz’in cenazesi Sakarya Kaynarca Kulaklı Köyünde toprağa verildi.