Derince Çınarlı Mahallesi Yunus Emre Sokak adresinde ikamet eden eski bakkal Hilmi Girgin’ın eşi Feriha Girgin (82) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Feriha Girgin’in cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.