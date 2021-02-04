Kandıra Akıncı Mahallesi adresinde ikamete den çiftçi Muhammet Akıncı (74) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Muhammet Akıncı’nın cenazesi Akıncı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akıncılar Mezarlığında toprağa verildi.