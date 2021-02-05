Mehmet Bülent Atun
İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Karanfil Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş Rafinerisi Toplam Kalite Müdürü emekli, 2 çocuk babası Mehmet Bülent Atun (73) kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:05 Eki 2020 - 05 Şub 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.