İzmit Karadenizliler Mahallesi İskefiye Caddesi adresinde ikamet eden ikamet eden Malülen emekli 1 çocuk babası Murat Akgüneş(39)kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Zincirlikuyu Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.