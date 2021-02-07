İzmit Erenler Mahallesi Mavi Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi’nden emekli Yılmaz Demirbilek (72) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yılmaz Demirbilek’in cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.