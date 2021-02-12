Gölcük Değirmedere Merkez Mahallesi 3020 Sokak adresinde ikamet eden ve Değirmendere’de kasaplık yapan Mustafa Yıldırım’ın eşi Hacer Yıldırım (50) geçirdiği böbrek ameliyatı sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hacer Yıldırım’ın cenazesi Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.