İzmit Zabıtan Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden emekli memur Abdülkerim Kahveci (60) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Abdülkerim Kahveci’nin cenazesi Sakarya’nın Akyazı ilçesinde toprağa verilecek.