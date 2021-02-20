İzmit Orhan Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Dursun Onay (79) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Dursun Onay’ın cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.