İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Öz Sipahi Sokak adresinde ikamet eden Elif Dekor Mobilyanın sahibi Kadir Gören’in eşi Havva Gören (41) vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Havva Gören’in cenazesi Kullar Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kız Köprü Mezarlığında toprağa verildi.