İzmit Yenimahalle Yüce Sokak adresinde ikamet eden eski İzmit Ticaret Lisesinden emekli öğretmen Hakkı Karahan (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hakkı Karahan’ın cenazesi Nazmi Oğuz Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.