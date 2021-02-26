İzmit Veliahmet Mahallesi Kabaran Çeşme Sokak adresinde ikamet eden müteahhit, emlakçı Keskin Akbaba (47) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Keskin Akbaba’nın cenazesi Merkez Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.