İzmit Yenişehir Mahallesi Asil Kent Sokak adresinde ikamet eden esnaf Muharrem Sağlam (61) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası ola Muharrem Sağlam’ın cenazesi Ortaburun Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortaburun Mezarlığında toprağa verildi.